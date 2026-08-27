В ДТП с автобусом в аэропорту Антальи пострадали пять россиян

В аэропорту Антальи произошла авария с автобусом, перевозившим туристов. Пострадали пятеро россиян, в том числе ребенок 2023 года рождения, сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

Автобус перевозил прибывших из Москвы россиян к терминалу. Навстречу ему выехала одна из машин наземных служб аэропорта, что привело к ДТП. По данным Telegram-канала Shot, в автобусе были пассажиры, прилетевшие рейсом Turkish Airlines. Пострадавшие доставлены в больницу. Среди них также оба водителя.

«По информации врачей, серьезных повреждений у пациентов нет, их состояние стабильное. Характер травм — ушибы»,— рассказали в консульстве. Дипломаты находятся на связи с больницей и страховой компанией.