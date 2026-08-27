Тюменцев предупредили о заморозках до -5° в ближайшие семь дней

На юге Тюменской области в ближайшие семь дней, в период с 29 августа по 3 сентября, прогнозируется опасное явление — заморозки от 0° до -5°, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

По данным Тюменского ЦГМС, в пятницу в Тюмени ожидается ночью +6°, днем +16°. В следующие дни температуры немного снизятся: ночью 29 августа +6°, днем +13°, 30 августа — ночью +2°, днем +13°, 31 августа — ночью +3°, днем +12°.

С начала следующего месяца прогнозируется повышение температуры: 1 сентября — ночью +4°, днем +14°, 2 сентября — ночью +7°, днем +16°, 3 сентября — ночью +7°, днем +20°.

Ирина Пичурина