FT рассказала о росте мирового спроса на курицу почти на 3% ежегодно

За последние три-четыре года заметно ускорился рост производства куриного мяса, пишет газета Financial Times. Показатель увеличился с 48,3 млрд кур в 2006 году до 76,2 млрд кур в 2023 году. Это мясо стало самым популярным в мире: его производство два десятилетия подряд растет на 2-2,5% в год. За последние три-четыре года оно ускорилось до более чем 3%. При этом, по мнению опрошенных газетой аналитиков, до пика производства этой продукции еще далеко.

Большую часть прошлого века курица не была самым популярным видом мяса. Этот статус принадлежал говядине. Тогда фермеры разводили кур преимущественно для яиц. Тенденция потребления мяса начала меняться в начале XX века с развитием холодильной техники, железных дорог, а также из-за особенностей спроса городского населения. С 1930 года курица начала продаваться во многих американских супермаркетах как дешевый, охлажденный продукт. Спустя еще 20 лет мясо кур начали в больших объемах продавать на международном рынке.

Вместе с потреблением изменился и внешний вид кур. Фермеры стремились разводить птиц с большим количеством мяса и способностью быстро расти. В корма начали добавлять антибиотики для борьбы с болезнями и более быстрого набора веса. Производственные циклы сократились, а куриное мясо подешевело. Особенностью курицы стало то, что ее мясо можно делить на части и продавать на тех рынках, где они стоят дороже.

Первыми модель промышленного производства куриного мяса разработали в США. Однако сейчас в этой отрасли первое место занимает Бразилия — крупнейший в мире экспортер мяса кур. Спрос на куриное мясо растет как в развитых, так и в развивающихся странах. На популярность продукта повлияли диеты с высоким содержанием белка, расширение сетей быстрого питания, а также универсальность этого мяса, подходящего практически для любой кухни, религии и ценового сегмента.