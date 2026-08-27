Чистая прибыль Fix Price по МСФО снизилась на 30% в первом полугодии
Чистая прибыль Fix Price по МСФО составила 2,7 млрд руб. в первом полугодии
Чистая прибыль ритейлера Fix Price (MOEX: FIXP) по МСФО составила 2,7 млрд руб. по итогам первого полугодия. Это на 30% меньше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.
Выручка Fix Price за полгода выросла на 4,8% — до 155,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 3,9% — до 17,1 млрд руб., рентабельность показателя достигла 11%. Капитальные затраты компании за отчетный период составили 4,5 млрд руб. против 4,4 млрд руб. годом ранее.
Сопоставимые (LFL) продажи ритейлера в первом полугодии выросли на 1,8% г/г. Сеть Fix Price за отчетный период увеличилась на 259 магазинов, а их общее число превысило 8 тыс. Торговая площадь выросла на 58,08 тыс. кв. м — до 1,74 млн кв. м.
По итогам 2025 года чистая прибыль Fix Price упала на 49,5% до 11,2 млрд рублей, хотя выручка увеличилась на 4,3% до 313,3 млрд рублей. Несмотря на прибыль, акционеры ПАО «Фикс Прайс» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 год, поскольку компания направила 98% прибыли за прошлый год на выплаты за первый квартал 2026 года.
В первом квартале 2025 года чистая прибыль Fix Price выросла на 4,4% до 3,4 млрд рублей, а выручка увеличилась на 3,9% до 74,4 млрд рублей. В январе-сентябре 2025 года прирост торговой площади Fix Price составил 79,93 тыс. кв. м, что на 18,04% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Другие крупные ритейлеры также сталкивались со снижением чистой прибыли: например, чистая прибыль X5 (владеет сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») по МСФО во втором квартале 2026 года составила 21,19 млрд рублей, что на 28,9% ниже показателя годом ранее. В первом квартале 2026 года чистая прибыль X5 по МСФО также сократилась на 27,6% до 13,3 млрд рублей.