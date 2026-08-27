Чистая прибыль Fix Price по МСФО снизилась на 30% в первом полугодии

Чистая прибыль ритейлера Fix Price (MOEX: FIXP) по МСФО составила 2,7 млрд руб. по итогам первого полугодия. Это на 30% меньше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.

Выручка Fix Price за полгода выросла на 4,8% — до 155,3 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 3,9% — до 17,1 млрд руб., рентабельность показателя достигла 11%. Капитальные затраты компании за отчетный период составили 4,5 млрд руб. против 4,4 млрд руб. годом ранее.

Сопоставимые (LFL) продажи ритейлера в первом полугодии выросли на 1,8% г/г. Сеть Fix Price за отчетный период увеличилась на 259 магазинов, а их общее число превысило 8 тыс. Торговая площадь выросла на 58,08 тыс. кв. м — до 1,74 млн кв. м.