Британские хирурги первыми в мире использовали ИИ во время операции на мозге

Хирурги Национальной больницы неврологии и нейрохирургии (NHNN) в Лондоне удалили опухоль в мозгу 48-летнего мужчины. Во время операции они использовали искусственный интеллект (ИИ), чтобы отслеживать движения хирургических инструментов и выделять наиболее опасные зоны.

Искусственный интеллект не принимал прямого участия в операции. Он лишь анализировал хирургическую процедуру в реальном времени: следил за движением инструментов и оценивал вероятность их соприкосновения с тканями.

В этой части мозга гипофиз, кровеносные сосуды и нервы, контролирующие зрение, расположены очень близко друг к другу, и даже миллиметровая ошибка может иметь решающее значение и привести к смерти, слепоте или инсульту, объяснили в NHNN. Подсказки искусственного интеллекта позволили врачам определить наиболее уязвимые зоны в мозгу и избегать их.

Использованная врачами система была разработана в Институте Хоукса при Университетском колледже Лондона (UCL). Она работает на базе аппаратной платформы NVIDIA Clara IGX, которая помогает ИИ обрабатывать данные, в том числе видео, в реальном времени.