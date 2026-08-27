МИД: Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве

Составлено ИИ-Ассистентъ

27 августа 2026 года временная поверенная в делах Румынии Лилиана Бурда прибыла в здание МИД России, куда её вызвали накануне. Этот вызов связан с обострением отношений между Россией и Румынией, произошедшим из-за инцидентов с беспилотниками над румынской территорией. В июле 2026 года МИД Румынии выслал посла РФ Владимира Липаева после того, как, по утверждению румынской стороны, над её территорией были сбиты три беспилотника, которые, как утверждалось в Бухаресте, были российскими. На высылку дипломата МИД России обещал дать «надлежащий ответ», называя обвинения румын голословными и необоснованными.