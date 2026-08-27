Герасимов: российская армия контролирует половину Алексеево-Дружковки в ДНР

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные контролируют примерно половину территории населенного пункта Алексеево-Дружковка в ДНР. По его словам, на данном участке продолжаются активные наступательные действия.

В ходе визита на пункт управления «Южной» группировкой войск господин Герасимов отметил, что Алексеево-Дружковка является одним из ключевых опорных пунктов обороны ВСУ на северодонецком направлении. Он также добавил, что «передовые подразделения вплотную подошли к Дружковке и находятся в полутора километрах от города».

Также Валерий Герасимов сообщил о ведении уличных боев в населенных пунктах Куртовка и Веролюбовка.