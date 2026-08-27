Израиль хочет исключить представителей Британии из координационного центра по Газе
Власти Израиля рассматривают возможность исключения британских и, возможно, других европейских чиновников из возглавляемого США координационного центра по послевоенной Газе. Это может быть сделано в ответ на критику политики Биньямина Нетаньяху на палестинских территориях, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Речь идет о Международном центре поддержки Газы (IGSC) — многонациональной организации, созданной для контроля за прекращением огня между Израилем и «Хамасом». По словам источников FT, израильские власти также рассматривают возможность исключения представителей Италии и Германии.
IGSC ранее называлась Центром гражданско-военной координации. Штаб-квартира организации расположена на юге Израиля и возглавляется американскими военными офицерами, которые работают совместно с Армией обороны Израиля и десятками военных и дипломатических представителей примерно из 50 стран и международных организаций.
На этой неделе министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар уже объявил об исключении из центра представителей Нидерландов из-за принятого в стране закона, запрещающего импорт товаров с Западного берега и Голанских высот. Ранее в этом году Израиль также исключил представителей Испании из IGSC, сославшись на «устойчивое предвзятое отношение против Израиля».