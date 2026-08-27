Главное на рынке недвижимости к утру 27 августа

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что правительство не планирует прекращать программы льготного ипотечного кредитования. В первую очередь речь идет о семейной ипотеке. По словам чиновника, господдержка обходится бюджету дорого из-за высокой ключевой ставки. Однако власти готовы идти на эти траты, поскольку доступная ипотека — основной стимул для строительства жилья в стране, подчеркнул вице-премьер.

Компания «Агро-лидер» стала победителем торгов по продаже 59,9% акций АО «УК “Курорты Горячего Ключа”» по цене 459,9 млн руб. При этом стартовая цена актива составляла 919,8 млн руб., а минимальная — 449,9 млн руб. Первоначальный аукцион, назначенный на 13 августа 2026 года, не состоялся. Компании принадлежат санатории «Горячий ключ» и «Предгорья Кавказа» в Краснодарском крае. «Горячий ключ» — один из старейших санаториев региона на 142 номера, основанный еще в 1864 году. «Предгорья Кавказа» рассчитаны на 216 номеров. Активы предпринимателя Вигена Саркисяна в начале 2026 года суд конфисковал в счет возмещения ущерба экологии.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что правительство обсуждает возможность бесплатно предоставлять землю под индивидуальные дома при условии их строительства за три года. По его словам, около 63% граждан хотят жить в частных домах. «Мы за последние годы строим такой объем жилья, конечно, выбрали свободные площадки. Новый виток развития требует от нас неординарных мер», — отметил вице-премьер. По информации Росстата, в первой половине 2026 года ввод индивидуальных жилых строений в эксплуатацию упал на 29% — до 26,6 млн кв. м.

УК «Белая скала», которая приобрела на торгах бывшие активы складского девелопера Raven Russia, 19 августа закрыла сделку по покупке ООО «Первомайская заря» — на ее балансе находится бизнес-центр Kellermann Center площадью 25 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге. Объект входил в лот по продаже активов Raven Russia, но перешел новому владельцу только сейчас. УК «Белая скала» приобрела примерно 2 млн кв. м складской недвижимости за 47,19 млрд руб. в конце июня 2026 года.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что закон о мастер-планах в России может быть принят до конца 2026 года. По словам господина Хуснуллина, сейчас принятие градостроительных решений занимает около года или даже больше. «Чтобы страна развивалась, нам, конечно, нужны более гибкие механизмы», — подчеркнул чиновник. Он отметил, что правительству с Минэкономики, АП и властями регионов удалось найти механизм мастер-плана, который «позволит на части территорий более быстро принимать решение».

Девелопера Level Group не допустили к торгам по продаже участка площадью 1,74 га на улице Генерала Дорохова в московских Раменках, сообщает Telegram-канал «Стройки — и точка». Причина в публикации не уточняется. Компанию «СЗ “Волынская”», на балансе которой находится участок, продают с начальной стоимостью 4,9 млрд руб. Торги запланированы на 28 августа.

Российский совет торговых центров (РСТЦ) разработал ГОСТ о правилах квалификации торговых комплексов в стране. Документ включает правила определения состава и границ объекта, качественные и количественные требования, расчетные показатели, контрольные признаки, особенности квалификации различных моделей объектов, а также примеры применения. Стандарты подготовлены в рамках программы добровольной стандартизации, разрабатываемой РСТЦ, уточнили в организации. Проект направили для оценки собственникам и управляющим ТЦ, консультантам и проектировщикам.