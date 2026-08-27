Беспилотник сбит над Новоспасским районом Ульяновской области

Над территорией Ульяновской области дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, пострадавших и повреждений имущества нет. Место падения обломков зафиксировано в Новоспасском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава региона напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности: категорически запрещено публиковать в интернете видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также кадров работы средств ПВО. Приближаться к фрагментам сбитого аппарата опасно для жизни.

Жителей, которые заметят пролет беспилотника, просят незамедлительно сообщать об этом по номеру 112.

Ранее Минобороны РФ сообщило о сбитых над Самарской и Ульяновской областях беспилотниках. Также очередной атаке БПЛА подвергся склад Ozon в Оренбуржье. Погибших и пострадавших нет.

Георгий Портнов