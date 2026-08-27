Над Самарской, Ульяновской и другими областями перехвачены сотни БПЛА

Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами России 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Цели были ликвидированы над территориями нескольких субъектов РФ — в том числе над Самарской и Ульяновской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Среди регионов, которые атаковали беспилотники, оказались Белгородская, Брянская, Курская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская области, а также Краснодарский край, Республика Башкортостан и Республика Крым. Кроме того, беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.

В связи с этим в регионах, в том числе, в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях, объявлялась воздушная тревога. В самарском аэропорту были отменены и задержаны десять авиарейсов.

Георгий Портнов