БПЛА снова атаковали склад Ozon в Оренбуржье

Логистические объекты маркетплейса Ozon в Оренбурге и Уфе подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов в ночное время, сообщили в компании. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, возгораний зафиксировано не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В настоящее время склад в Оренбурге уже вернулся к штатной работе. Объект в Уфе получил незначительные повреждения; в целях осмотра территории он временно закрыт.

До этого логистический комплекс Ozon в Оренбургской области уже подвергался атаке беспилотников: это случилось 23 августа. На территории объекта произошел пожар, который был оперативно потушен; никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов