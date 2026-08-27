Минобороны России отчиталось об ударах по НПЗ на Украине

Вооруженные силы России ударили по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в украинском Кременчуге. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

По данным ведомства, НПЗ осуществлял доставку горюче-смазочных материалов для ВСУ и участвовал в перевалке нефтепродуктов, поступающих из-за рубежа. Ночные удары по объектам на Украине нанесли с помощью БПЛА и высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования.

Кроме того, под удары попали металлургический комбинат в Запорожье, производящий продукцию для военного производства, цехи по сборке беспилотников в Киеве и Ильечевке. В Одесской области были поражены объекты энергетики, питающие украинские порты.