Владивостокский морской рыбный порт прекратит перевалку угля

Руководство Владивостокского морского рыбного порта (ВМРП) решило отказаться от перевалки угля. На эту меру пошли, чтобы повысить качество жизни жителей города, заявил акционер порта Сергей Дарькин.

ВМРП продолжит работу, обеспечивая перевалку других видов грузов. «Ежемесячно порт переваливал порядка 100 тыс. тонн угля. Но в интересах жителей нашего города и для повышения качества жизни населения принято решение прекратить работать с углем»,— рассказал ТАСС господин Дарькин.

Владивостокский морской рыбный порт — универсальный перегрузочный комплекс. В 2025 году стивидор перевалил более 5 млн т грузов, в годовом выражении показатель снизился на 4%. По итогам первого полугодия 2026-го чистая прибыль ВМРП по РСБУ снизилась на 24%, до 1,26 млрд руб. Выручка порта выросла на 26,4%, до 12,5 млрд руб., а себестоимость продаж — на 41%, до 9,4 млрд руб.

В апреле 2022 года Владивостокский морской рыбный порт оштрафовали за угольную пыль после жалоб жителей. ВМРП и его должностные лица были привлечены к ответственности по ст. 8.1 КоАП (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий) и ч. 4 ст. 8.13 КоАП (нарушение правил охраны водных объектов). Общая сумма штрафов превысила 200 тыс. руб.