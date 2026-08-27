Две компании обратились с заявлениями о банкротстве ОДК-УМПО

В арбитражный суд Башкирии поступило заявление московского ЗАО «Фирма "Проконсим"» о банкротстве ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО). К иску присоединилось ООО «Люксстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Суд оставил без движения заявление о несостоятельности, так как истец не представил полного комплекта документов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Проконсим» уведомило ОДК-УМПО о намерении обратиться в суд в середине июля. Компания ссылалась на решение суда, который выдал исполнительный лист на взыскание с уфимского предприятия, выпускающего авиационные двигатели, около 2,4 млн руб. Факт задолженности установил третейский суд при Союзе машиностроителей России. В начале августа об аналогичных планах сообщил «Люксстрой» (аффилирован с группой компаний «Архстрой групп»), общая задолженность ОДК-УМПО перед которым составляет около 11,5 млн руб. (включая арбитражный сбор и пени).

Это не первый случай, когда долги ОДК-УМПО вынуждают контрагентов обращаться с заявлениями о банкротстве. В начале августа иск подало ульяновский «Интерстанкосервис». Однако вскоре истец ходатайствовал об отзыве заявления.

Идэль Гумеров