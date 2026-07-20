Компания из Москвы намерена обанкротить уфимское ОДК-УМПО

Московское ЗАО «Фирма "Проконсим"» уведомило о намерении подать заявление о признании банкротом ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе.

В июне арбитражный суд Башкирии вынес решение в пользу компании «Проконсим»: обязал выдать фирме исполнительный лист на взыскание с ОДК-УМПО около 2,4 млн руб. Ранее факт задолженности со стороны уфимского предприятия установил третейский суд при Союзе машиностроителей России.

С начала этого года уведомления о намерении подать на банкротство ОДК-УМПО направляли ООО «НПК "Специальная металлургия — Москва"», ООО «Альзир», ООО «Юридическая сила» и ООО «Интерстанкосервис».

В картотеке дел арбитражных судов нет материалов о подаче соответствующих заявлений в отношении уфимского предприятия.

В июне пресс-служба ОДК-УМПО сообщала, что предприятие находится в экономически устойчивом положении и планомерно исполняет свои обязательства перед контрагентами.

Олег Вахитов