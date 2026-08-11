Ульяновский завод отозвал заявление о банкротстве ОДК-УМПО

Арбитражный суд Башкирии вернет ульяновскому ООО «Интерстанкосервис» заявление о банкротстве ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха»).

«Интерстанкосервис», который занимается капитальным ремонтом металлообрабатывающих станков, подал заявление о банкротстве ОДК-УМПО 4 августа. Как следует из записи в картотеке арбитражных дел, спустя три дня предприятие ходатайствовало о возвращении заявления.

Поводом для попытки обанкротить крупнейшего производителя авиационных двигателей могла послужить задолженность уфимской компании, подтвержденная третейским судом при Союзе машиностроителей России 23 марта, а 22 мая – и арбитражным судом Башкирии. Долг ОДК-УМПО составил около €438,5 тыс., не считая судебных расходов.

Идэль Гумеров