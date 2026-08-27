Орловский застройщик не добился увеличения этажности застройки в Липецке

Орловское ООО «Специализированный застройщик "Орелстрой-ЛЗ"» (входит в орловскую группу компаний «Объединенная домостроительная корпорация» Александра Рогачева) не добилось увеличения этажности застройки на улице Артемова в Липецке. Арбитражный суд Липецкой области отказал компании в изменении вида разрешенного использования трех арендованных земельных участков. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В июле 2025 года «Орелстрой-ЛЗ» подал в арбитраж иск к министерству имущественных и земельных отношений Липецкой области. В нем застройщик оспаривал отказ ведомства в изменении установленного вида использования земли «для среднеэтажных жилых домов» на «многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)». Министерство отказало ему, сославшись на условия договоров долгосрочной аренды, которые определяют цели использования участков как «строительство многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей».

В своем иске «Орелстрой» указал, что земельное и градостроительное законодательство не запрещает изменять вид разрешенного использования, если участок предоставлен без торгов. Ведомство же возражало против удовлетворения требований, указывая, что изменение вида разрешенного использования участков является правом, а не обязанностью арендодателя. Кроме того, в министерстве указывали, что предоставление земли без торгов носило льготный характер и было обусловлено социально значимыми обязательствами застройщика по завершению строительства проблемных объектов.

О проекте «Орелстроя» по строительству двух высоток в Липецке за 1 млрд — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова