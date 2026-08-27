Правительство создало подкомиссию для контроля за безопасностью объектов
Правительство создало подкомиссию в составе правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Она будет контролировать обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, а также их восстановление, указано в постановлении.
Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, в числе заместителей — вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника Генштаба ВС Анатолий Концевой. Среди прочих в нее вошли министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Комиссия будет следить за финансово-экономической деятельностью хозяйствующих субъектов в отдельных отраслях экономики, минимизировать негативные последствия, связанные с нарушениями в их работе. Кроме того, в ее задачи входит разработка рекомендаций «организациям и иным лицам по обеспечению бесперебойного функционирования организаций в отдельных отраслях экономики».
24 августа президент Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. Он предполагает, что власти смогут передавать под временное управление объекты, владельцы которых не приняли достаточных мер для обеспечения безопасности, в том числе от ударов БПЛА. Речь в указе идет об объектах ТЭК, промышленности и связи, логистических центрах и «иных объектах», которые имеют «особо важное» значение для безопасности и экономической стабильности страны.
24 августа 2026 года президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры, который позволяет передавать такие объекты под временное управление, если владельцы не обеспечивают достаточную защиту, в том числе от атак беспилотников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 25 августа 2026 года пояснил, что правительство будет анализировать ситуацию и вносить предложения по объектам, где не принимаются должные меры безопасности. Первый вице-премьер Денис Мантуров 24 августа 2026 года подчеркнул, что данный механизм не предполагает массового применения и не является национализацией или изменением формы собственности, а будет применяться точечно к тем собственникам, кто не проявляет готовности к совместной работе по защите предприятий.