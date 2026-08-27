Правительство создало подкомиссию для контроля за безопасностью объектов

Правительство создало подкомиссию в составе правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Она будет контролировать обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры, а также их восстановление, указано в постановлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Ее возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров, в числе заместителей — вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника Генштаба ВС Анатолий Концевой. Среди прочих в нее вошли министр обороны Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Комиссия будет следить за финансово-экономической деятельностью хозяйствующих субъектов в отдельных отраслях экономики, минимизировать негативные последствия, связанные с нарушениями в их работе. Кроме того, в ее задачи входит разработка рекомендаций «организациям и иным лицам по обеспечению бесперебойного функционирования организаций в отдельных отраслях экономики».

24 августа президент Владимир Путин подписал указ о защите критической инфраструктуры. Он предполагает, что власти смогут передавать под временное управление объекты, владельцы которых не приняли достаточных мер для обеспечения безопасности, в том числе от ударов БПЛА. Речь в указе идет об объектах ТЭК, промышленности и связи, логистических центрах и «иных объектах», которые имеют «особо важное» значение для безопасности и экономической стабильности страны.