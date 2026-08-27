В подмосковном Королеве задержали поджигателя шести автомобилей

В Королеве полицейские задержали подозреваемого в поджоге шести автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области.

По данным полиции, пьяный мужчина заметил, что у одного из припаркованных на улице Тихонравова автомобилей не закрыта дверь. С помощью зажигалки он поджег заднее сиденье, огонь перекинулся на стоявшие рядом машины. Три автомобиля сгорели полностью, еще три были повреждены.

Мужчину задержали на месте преступления, когда он наблюдал за пожаром, сообщили в МВД. По словам задержанного, он устроил поджог, чтобы посмотреть, как работают экстренные службы. Следственное управление ведомства возбудило уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.