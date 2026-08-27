Актера Юрия Цурило похоронят в Санкт-Петербурге

Российский актер Юрий Цурило умер после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в его окружении. Актера планируется похоронить в Санкт-Петербурге.

«Скорее всего, похороны будут в Петербурге»,— сказала собеседница агентства. Дата похорон пока неизвестна.

Юрий Цурило умер 26 августа в возрасте 79 лет. Актер получил известность благодаря роли генерал-майора Юрия Клёнского в фильме «Хрусталев, машину!». За свою карьеру принял участие более чем в 130 проектах, в том числе в фильмах «В августе 44-го» (2001), «Питер FM» (2006), «Обитаемый остров» (2008), «Девятаев» (2021), сериалах «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Чернобыль».