Минобороны заявило об ударах по объектам энергетики в Одесской области

Вооруженные силы России ударили по энергетическим объектам в Одесской области, которые обеспечивали работу портов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Ведомство добавило, что в Одесской области также были атакованы объекты транспортной инфраструктуры, используемые в военных целях. В городе Ильичевка под удар попали цех по сборке беспилотников и цех по производству селитры для нужд ВСУ.

В портах Одессы и Черноморска российские военнослужащие атаковали 24 хранилища с имуществом военного назначения. В порту «Рени» были поражены объекты инфраструктуры для разгрузки грузов для ВСУ и горюче-смазочных материалов.