Минобороны России отчиталось о ночном ударе по Киеву и еще пяти городам Украины

Вооруженные силы России ударили по объектам ВПК, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности, а также логистическим центрам в Киеве и еще пяти украинских городах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российская армия атаковала объекты в Борисополе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичовке. Удары нанесли с помощью беспилотников и высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, сообщили в министерстве.

Кроме того, в Минобороны заявили об атаках на порты Одессы, Черноморска и Рени. По версии ведомства, они использовались для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ. В Одесской области ВС РФ ударили по объектам энергетики, которые питали порты в Одесской области.