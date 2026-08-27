Банк России отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения»

Центробанк отозвал у ООО РНКО «Цифровые решения» лицензию на осуществление банковских операций, следует из заявления регулятора. Кредитная организация занимала 288-е место по величине активов в банковской системе России.

Компания нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Кроме того, организация вела недостаточный контроль за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. Оба пункта стали причиной отзыва лицензии.

Регулятор отметил, что клиенты РНКО «Цифровые решения» проводили подозрительные операции, а организация своевременно не сообщала о них в уполномоченный орган. До момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в организации будет назначена временная администрация.