Кравцов: Минпросвещения готовит единые школьные учебники по всем предметам

Составлено ИИ-Ассистентъ

Министерство просвещения планирует ввести единые учебники по всем школьным предметам к 2028 году, а полный переход на единые учебники в школах ожидается к 2029 году. С 1 сентября 2027 года старшеклассники начнут изучать физику, химию, биологию, математику и информатику по обновленным программам, содержание которых приведено в соответствие с достижениями современной науки и усилена практическая составляющая. В 2026 году планируется завершить разработку единого учебника по географии, который начнет вводиться в российских школах с 1 сентября 2028 года после апробации в 2027 году.

Учебники по истории для 10-11-х классов были введены в школах с 2023 года, а с 2025 года — для 5-7-х классов, для 8-9-х классов их планируют ввести с 1 сентября 2026 года. Также с 1 сентября 2026 года в школах начнут преподавать по новым учебникам обществознания для 9-10-х классов. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов подготовлены и проходят экспертизу, их планируют ввести в школах с 1 сентября 2027 года, а для начальных и 5-9-х классов — с сентября 2028 года.