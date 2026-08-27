Беспилотники атаковали склады Ozon в Оренбурге и Уфе
Минувшей ночью беспилотники атаковали два объекта Ozon в Оренбургской области и Башкирии. В компании заявили, что склады не получили серьезных повреждений, пострадавших нет.
«Мы оперативно эвакуировали всех сотрудников, по предварительным данным, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе маркетплейса. — Возгорания не возникло».
Объект в Оренбурге уже возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока не работает. Территорию оцепили для проверки. Поставки временно не принимаются, товары перенаправляют на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы как обычно, подчеркнули в компании.
Атаки на склады Ozon в Оренбурге и Уфе являются частью серии ударов беспилотников по логистическим центрам компании, которые начались 22 августа 2026 года с объекта в Чапаевске Самарской области. За прошедшие несколько дней беспилотники также атаковали склады Ozon в Краснодаре, Махачкале, Адыгейске и Невинномысске.
В ночь на 24 августа 2026 года удары пришлись на логистические центры в Махачкале, Невинномысске и Краснодаре, а также на объекты в Адыгейске. В Махачкале в результате атаки пострадали несколько работников, тогда как в Адыгейске и Невинномысске объекты не получили серьезных повреждений, и работники не пострадали. В Краснодаре при атаке беспилотников погибли двое детей в детском центре, на складе Ozon начался пожар.
Из-за серии атак беспилотников на логистические объекты Ozon акции компании на утренних торгах Мосбиржи 24 августа 2026 года упали на 12,71% по сравнению с закрытием пятницы, достигнув 2600,5 руб. за акцию. Ozon пообещал застрахованным продавцам выплаты за сгоревшие товары и ввел меры поддержки, включая снижение комиссии за размещение товаров и отмену штрафов за просрочку.