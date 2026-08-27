Беспилотники атаковали склады Ozon в Оренбурге и Уфе

Минувшей ночью беспилотники атаковали два объекта Ozon в Оренбургской области и Башкирии. В компании заявили, что склады не получили серьезных повреждений, пострадавших нет.

«Мы оперативно эвакуировали всех сотрудников, по предварительным данным, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе маркетплейса. — Возгорания не возникло».

Объект в Оренбурге уже возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока не работает. Территорию оцепили для проверки. Поставки временно не принимаются, товары перенаправляют на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы как обычно, подчеркнули в компании.