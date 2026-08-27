ФСБ заподозрила 16-летнюю девушку в Приамурье в утаивании информации о диверсии

Следственный отдел управления ФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело по статье о сокрытии информации о диверсии против девушки 2010 года рождения. Она не сообщила о поджогах на транспортных и соцобъектах, указали в спецслужбе.

По версии спецслужбы, к самим поджогам причастен другой гражданин России. Как девушка связана с ним, не уточняется.

Дело против подростка возбуждено по ст. 205.6 УК (сокрытие информации о готовящейся или совершенной диверсии). Статья предусматривает штраф до 100 тыс. рублей или лишение свободы на срок до одного года. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.