С сентября россияне смогут пройти МРТ в частных клиниках без направления врача
С 1 сентября для проведения рентгена и МРТ в частной клинике не потребуется направление лечащего врача, фельдшера или акушера. Это следует из приказа Минздрава России, размещенного на официальном портале правовых актов.
Перед исследованием врач-рентгенолог будет оценивать наличие у пациента показаний и противопоказаний к процедуре. Протокол исследования оформят в одном экземпляре, а затем внесут сведения в медицинскую карту пациента. Документ разрешает применять зарегистрированные изделия, использующие искусственный интеллект.
С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг, которые позволят оформлять договоры на лечение через мобильные приложения и платформы, а также отменяют обязательное требование об усиленной квалифицированной электронной подписи потребителя. Кроме того, с 1 сентября Минздрав России совместно с Российской академией наук изменит перечень объектов для трансплантации, включив в него операции по трансплантации кожи, костей, фрагментов и нервов. В 2023 году Верховный суд РФ признал законным запрет на проведение УЗИ без направления врача, что требовало от пациентов получать направление с указанием конкретного медицинского учреждения, даже при обращении в частные клиники за свой счет.