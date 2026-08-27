С сентября россияне смогут пройти МРТ в частных клиниках без направления врача

С 1 сентября для проведения рентгена и МРТ в частной клинике не потребуется направление лечащего врача, фельдшера или акушера. Это следует из приказа Минздрава России, размещенного на официальном портале правовых актов.

Перед исследованием врач-рентгенолог будет оценивать наличие у пациента показаний и противопоказаний к процедуре. Протокол исследования оформят в одном экземпляре, а затем внесут сведения в медицинскую карту пациента. Документ разрешает применять зарегистрированные изделия, использующие искусственный интеллект.