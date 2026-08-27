РБК: проректора МГИМО и ее сына объявили в розыск по делу о мошенничестве

Проректор МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталия Кузьмина и ее сын Энвер Кузьмин разыскиваются по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники. По их словам, фигуранты организовали схему по отчуждению нежилых помещений в элитном жилом комплексе в Хамовниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проректор МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталия Кузьмина

Фото: МГИМО Проректор МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталия Кузьмина

Фото: МГИМО

По данным следствия, Наталия и Энвер Кузьмины организовали мошенническую схему в комплексе Knightsbridge Private Park, указано в публикации. Предположительно, они могли использовать аффилированные компании, чтобы распорядиться имуществом, которое не могло находиться в индивидуальной собственности. Речь идет о 80 нежилых помещениях, используемых в том числе для эксплуатации дома и размещения инженерной инфраструктуры. Такие объекты должны обслуживать весь комплекс, однако они были оформлены в частную собственность и отчуждались, заявили источники.

С заявлением о возбуждении дела в полицию обратилось товарищество собственников недвижимости «Дом на Ефремова». Оно сменило компанию «Реставрация-Н+», которую источники РБК связывают с фигурантами дела. «Дом на Ефремова» провело инвентаризацию и выяснило, что часть объектов находятся в частной собственности.

Сообщается, что Наталии и Энверу Кузьминым заочно предъявлены обвинения. По данным РБК, обвиняемые находятся за границей и вину в преступлении не признают. Расследованием дела занимается Главное следственное управление МВД по Москве.