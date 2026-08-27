Лжеврачам в Хабаровском крае дали до 10 лет колонии за обман более 900 человек

Центральный райсуд Комсомольска-на-Амуре признал виновными в мошенничестве группу из 14 местных жителей, выдававших себя за сотрудников медцентра и собиравших деньги за якобы оказание медуслуг. Подсудимые осуждены к срокам от трех до десяти лет и штрафам в размере до 1 млн руб., сообщает пресс-служба судебных органов Хабаровского края.

Установлено, что не имевшие медицинского образования фигуранты собирали у обманутых горожан по 100 тыс. руб. Были случаи, когда их убеждали брать банковские кредиты для оплаты «лечения». Всего в деле 939 потерпевших.

Приговором удовлетворено более 600 гражданских исков от потерпевших. Двоим осужденным предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения совершеннолетия их малолетними детьми. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Жертвами мошенников, как правило, становились пожилые люди, на которых морально и психологически давили, как сообщали в полиции в 2022 году по итогам предварительного расследования. Людям врали, что у них обнаружили тяжелые и хронические заболевания, хотя диагностика проводилась на аппарате для фитнес-центра. Тогда сумма ущерба оценивалась в 188 млн руб.

Эрнест Филипповский