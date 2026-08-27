«Майнити»: Япония первой в мире применила вирусную терапию рака пищевода

В Японии поступил в продажу первый в мире препарат от рака пищевода на основе вируса. Разработанное стартапом Университета Окаямы Oncolys BioPharma и одобренное в июне минздравом страны средство получило название «Теломелизин», пишет газета «Майнити симбун».

По данным Oncolys BioPharma, препарат создан путем генетической модификации аденовируса (вызывающего обычную простуду). Модифицированный вирус размножается в раковых клетках, в которых активен фермент теломераза, и разрушает только их. Теломераза — это фермент, который защищает ДНК раковых клеток и позволяет им делиться практически бесконечно.

Терапия предназначена для пациентов с раком пищевода, которым противопоказаны химиотерапия с облучением или радикальная операция по удалению опухоли. Препарат применяется в сочетании с лучевой терапией: его вводят непосредственно в опухоль через эндоскоп трижды с интервалом в две недели. Поскольку метод не требует хирургического вмешательства, то ожидается, что он существенно снизит нагрузку на организм.

Во время клинических испытаний, предшествовавших утверждению препарата, у половины пациентов опухоль полностью исчезла через полтора года после начала применения. Среди побочных эффектов отмечаются лихорадка и временное снижение уровня лимфоцитов.

Продажи препарата начались 21 августа, распространением занимается Fujifilm Toyama Chemical. Стоимость курса составляет около 9,3 млн иен (почти $58,5 тыс.) на пациента, однако расходы покрываются японской системой субсидирования дорогостоящего лечения.

Эрнест Филипповский