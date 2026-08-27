Bloomberg: США вернут призовые суды XIX века для захвата иранских танкеров
Министерство юстиции США работает над возвращением призовых (морских) судов, позволяющих ускорить юридическую процедуру конфискации танкеров с иранской нефтью. Возвращение такой юридической практики должно помочь Вашингтону компенсировать издержки военной кампании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в ведомстве.
Инструмент призовых судов позволит федеральным прокурорам быстрее заявлять права на нефть и другие грузы как на собственность США. Предполагается, что конфискованные товары можно будет продавать, а вырученные средства передавать в казну. Активно призовые суды работали до начала XX века, но потом практически не применялись.
США объявили Ирану морскую блокаду в апреле и с того момента перехватили десятки судов, принадлежащих Тегерану или связанных с ним. До сих пор американский Минюст конфисковывал суда через гражданские иски. В некоторых случаях процесс затягивался, поскольку в него вмешивались судоходные компании и представители Ирана, которые оспаривали конфискацию.
Призовые суды, по словам опрошенных Bloomberg аналитиков, могут значительно ускорить эти процессы. Оспорить конфискацию судна третьи лица также смогут, но их аргументы будут «ограничены», уточняют они.
Морская блокада Ирана американскими силами началась 13 апреля 2026 года после неудачных переговоров между США и Ираном в Исламабаде. США объявили, что будут блокировать все суда, входящие и выходящие из иранских портов, за исключением транзита через Ормузский пролив в неиранские порты и обратно, а также гуманитарных грузов после досмотра.
По состоянию на 1 августа 2026 года Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о перехвате 30 коммерческих судов, направлявшихся в иранские порты или выходивших из них, а к 13 июня 2026 года американские силы перехватили 139 связанных с Ираном торговых судов. Ранее, 2 мая 2026 года, сообщалось о захвате 48 судов, а 24 апреля 2026 года — о перенаправлении 33 судов, большинство из которых были нефтяными танкерами, при этом в апреле 2026 года были перехвачены танкеры Tifani, Majestic и Touska.
Президент США Дональд Трамп 2 мая 2026 года сравнил действия ВМС США во время блокады Ирана с действиями пиратов, назвав захваты судов и их грузов «очень прибыльным бизнесом». ВМС Ирана в январе 2024 года задержали в Оманском заливе американский нефтяной танкер St. Nikolas в рамках исполнения судебного решения, так как ранее, в сентябре 2023 года, этот танкер был конфискован США у греческой судоходной компании Empire Navigation за перевозку иранской нефти в обход санкций.