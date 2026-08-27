Bloomberg: США вернут призовые суды XIX века для захвата иранских танкеров

Министерство юстиции США работает над возвращением призовых (морских) судов, позволяющих ускорить юридическую процедуру конфискации танкеров с иранской нефтью. Возвращение такой юридической практики должно помочь Вашингтону компенсировать издержки военной кампании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в ведомстве.

Инструмент призовых судов позволит федеральным прокурорам быстрее заявлять права на нефть и другие грузы как на собственность США. Предполагается, что конфискованные товары можно будет продавать, а вырученные средства передавать в казну. Активно призовые суды работали до начала XX века, но потом практически не применялись.

США объявили Ирану морскую блокаду в апреле и с того момента перехватили десятки судов, принадлежащих Тегерану или связанных с ним. До сих пор американский Минюст конфисковывал суда через гражданские иски. В некоторых случаях процесс затягивался, поскольку в него вмешивались судоходные компании и представители Ирана, которые оспаривали конфискацию.

Призовые суды, по словам опрошенных Bloomberg аналитиков, могут значительно ускорить эти процессы. Оспорить конфискацию судна третьи лица также смогут, но их аргументы будут «ограничены», уточняют они.