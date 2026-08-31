Дни рождения
Сегодня исполняется 77 лет основателю ПАО «Группа "Черкизово"» Игорю Бабаеву
Игорь Бабаев
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Его поздравляет генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев:
— Глубокоуважаемый Игорь Алексеевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, семейного тепла и, конечно, еще многих лет активной и насыщенной жизни! За годы нашего знакомства я не раз убеждался в Вашем редком умении видеть дальше других, ставить перед собой по-настоящему большие цели и, что особенно важно, добиваться их. Вы никогда не боялись начинать новое, принимать непростые решения и брать на себя ответственность. Именно из таких качеств складывается настоящее предпринимательство — не только как профессия, но и как образ жизни. Счастья вам, благополучия и новых поводов гордиться сделанным!