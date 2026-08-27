Умерла японская художница-авангардистка Яёи Кусама
Японская художница-авангардистка Яёи Кусама, известная своими картинами с яркими узорами и принтом в горошек, умерла в возрасте 97 лет. О смерти госпожи Кусамы сообщили на ее сайте. По данным агентства Kyodo, она умерла 14 августа в больнице в Токио, похороны прошли в узком семейном кругу.
Яёи Кусама родилась в марте 1929 года в префектуре Нагано, Япония. С детства она страдала галлюцинациями и навязчивыми мыслями. Рисовать госпожа Кусама начала в детстве по совету психиатра. Несмотря на возражения семьи, Яёи Кусама поступила в Киотскую городскую школу искусств и ремесел в 1948 году и проучилась там год.
В начале своей карьеры она рисовала на разных поверхностях принт в горошек. Он и бесконечные рисунки сетей стали ее визитной карточкой. По словам художницы, она вдохновлялась собственными галлюцинациями. В конце 1950-х Яёи Кусама переехала в США, где познакомилась с местным арт-сообществом и начала выставлять свои работы.
Помимо картин, художница создавала скульптуры и инсталляции, также — возвела более двух десятков зеркальных комнат с различным оформлением. Ее работы из серий «Infinity Nets», «Flowers» и «Pumpkins» периодически продаются на аукционах по цене от $7 млн. Самая дорогая скульптура художницы — «Pumpkin (L)», огромная бронзовая тыква с черными точками. Она ушла с молотка на Sotheby's в 2023 году за $8 млн.
Художница Яёи Кусама, скончавшаяся 14 августа 2026 года в возрасте 97 лет, с 1977 года проживала в психиатрической клинике в Японии, где у неё была собственная студия, а в Токио с 2017 года работает её многоэтажный музей. В 1958 году она переехала в Нью-Йорк, где общалась с такими деятелями авангарда, как Ив Кляйн, Энди Уорхол и Дональд Джадд. С детства художницу преследовали визуальные галлюцинации, которые она выражала через навязчивое повторение точек и фаллических форм в своём искусстве.
В апреле 2026 года Музей Людвига в Кельне открыл крупную выставку Яёи Кусамы, объединившую около 100 работ, охватывающих более семи десятилетий её творчества. Выставка включает абстрактные рисунки 1950-х годов, созданные в Нью-Йорке под влиянием абстрактного экспрессионизма, а также знаменитые «Бесконечные зеркальные комнаты». Серия «Тыквенные скульптуры и одержимости точек» на выставке вступает в диалог с архитектурой Музея Людвига.
Ранее, в октябре 2025 года, в Fondation Beyeler открылась большая ретроспектива Яёи Кусамы, где было представлено около 300 работ за семь десятилетий, включая живопись, скульптуру, зеркальные комнаты и видеоинсталляции. В 2023 году её работа Pumpkin, большая бронзовая скульптура тыквы, была продана за $7,98 млн на аукционе Sotheby's в Гонконге.