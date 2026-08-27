Умерла японская художница-авангардистка Яёи Кусама

Японская художница-авангардистка Яёи Кусама, известная своими картинами с яркими узорами и принтом в горошек, умерла в возрасте 97 лет. О смерти госпожи Кусамы сообщили на ее сайте. По данным агентства Kyodo, она умерла 14 августа в больнице в Токио, похороны прошли в узком семейном кругу.

Яёи Кусама родилась в марте 1929 года в префектуре Нагано, Япония. С детства она страдала галлюцинациями и навязчивыми мыслями. Рисовать госпожа Кусама начала в детстве по совету психиатра. Несмотря на возражения семьи, Яёи Кусама поступила в Киотскую городскую школу искусств и ремесел в 1948 году и проучилась там год.

В начале своей карьеры она рисовала на разных поверхностях принт в горошек. Он и бесконечные рисунки сетей стали ее визитной карточкой. По словам художницы, она вдохновлялась собственными галлюцинациями. В конце 1950-х Яёи Кусама переехала в США, где познакомилась с местным арт-сообществом и начала выставлять свои работы.

Помимо картин, художница создавала скульптуры и инсталляции, также — возвела более двух десятков зеркальных комнат с различным оформлением. Ее работы из серий «Infinity Nets», «Flowers» и «Pumpkins» периодически продаются на аукционах по цене от $7 млн. Самая дорогая скульптура художницы — «Pumpkin (L)», огромная бронзовая тыква с черными точками. Она ушла с молотка на Sotheby's в 2023 году за $8 млн.