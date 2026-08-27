Врачи получили до 11 лет колонии по делу о суррогатном материнстве во Владивостоке

Фрунзенский районный суд столицы Приморья вынес обвинительный приговор в отношении шести медицинских работников частной клиники. Они признаны виновными в торговле организованной группой несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу. В качестве наказания медики получили от 8,5 до 11 лет лишения свободы, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из подсудимых Елена Розова. Защита намерена обжаловать приговор.

В прокуратуре «Ъ» сообщили, что речь идет о суррогатном материнстве по заказу иностранцев. Сумма, указанная в материалах дела, включает в себя оплату процедур в клинике и вознаграждение суррогатным матерям.

«По версии следствия, с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляли медицинскую документацию, содержащую заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей. Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу»,— сообщала ранее прокуратура Приморья.

Всего, как следует из обвинительного заключения, суррогатные матери родили 13 новорожденных детей, за которых в сумме заплатили 53 млн руб. По словам адвоката Розовой, материалы в отношении еще двух фигурантов дела еще не слушали.

Алексей Чернышев, Владивосток