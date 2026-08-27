Выходец из России врезался на автомобиле в толпу во французском Кане

Вечером 26 августа около 22:30 в городе Кане на северо-западе Франции автомобиль врезался в группу людей, находившихся на остановке общественного транспорта. Происшествие пока не квалифицировано как теракт или покушение на убийство.

Двое пострадавших скончались, от двух до четырех человек получили тяжелые ранения, еще несколько — менее тяжелые. По данным полиции, среди пострадавших большинство составляют иностранные граждане, в частности выходцы из Афганистана, Египта и Бангладеш. По сообщению BFM, инцидент мог стать следствием конфликта, который произошел в одном из расположенных поблизости заведений.

После наезда водитель покинул место происшествия. Впоследствии его удалось задержать в Уистреаме, городке на побережье примерно в 15 км от Кана. По данным газеты Le Figaro, речь идет о 26-летнем мужчине по имени Ибрагим И., родившемся в России.

Алексей Тарханов, Париж