Дорогу на улице Фарафонова в Кургане продлит компания областных властей

Дирекция социальных объектов Кургана заключила контракт на продление улицы Фарафонова в городе с правительственным АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Стоимость работ оценили в 450 млн руб., указано на портале госзакупок.

Новая трасса появится на участке от Мальцева до улицы 7-го микрорайона. Подрядчику предстоит проложить саму дорогу, установить светофоры, дорожные знаки, разметку, остановки, освещение и озеленить территорию. Кроме того, по техзаданию необходимо смонтировать систему водоотвода в реку Черную. Подрядчика пытались найти в течение года, поэтому изначальный срок окончания работ сильно сдвинулся — вместо декабря 2026 года достроить трассу нужно в ноябре 2027-го.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Варгашинское ДРСП» зарегистрировано в рабочем поселке Варгаши в 1996 году. По последним раскрытым данным за третий квартал 2021 года, главным акционером является департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Исполняющим обязанности генерального директора указан Сергей Иванов. Выручка компании за 2025 год составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 154,7 млн руб. В портфеле подрядчика находится 435 госконтрактов в основном на содержание и ремонт дорог региона. Организация обслуживает трассы Курганской области в этом году за 1,2 млрд руб.

Виталина Ярховска