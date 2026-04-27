Содержать дороги Курганской области за 1,2 млрд рублей будет местная компания

Государственное казенное учреждение «Курганавтодор» заключило контракт на содержание дорог региона на год с АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог». Цена контракта составила 1,2 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику необходимо убирать дороги, делать небольшой ремонт покрытия, освещения и светофоров, наносить разметку, зимой — очищать трассы от снега. Общая протяженность дорог, которые необходимо содержать, равняется 7,6 тыс. км. Срок окончания работ — 31 марта 2027 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Варгашинское ДРСП» зарегистрировано в рабочем поселке Варгаши в 1996 году. По последним раскрытым данным за третий квартал 2021 года, главным акционером является департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Исполняющим обязанности генерального директора указан Сергей Иванов. Выручка компании за 2025 год составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 154,7 млн руб. В портфеле подрядчика находится 405 госконтрактов в основном на содержание и ремонт дорог региона.

Прошлый контракт на содержание дорог Курганской области на 2025-2026 годы за 1,2 млрд руб. тоже заключили с АО «Варгашинское ДРСП». На данный момент он исполняется.

Виталина Ярховска