В парке Морозова в Екатеринбурге обустроили спортзону по просьбе ребенка

В Екатеринбурге открыли новую спортивную зону в парке имени Павлика Морозова, которую просил отремонтировать девятилетний воспитанник спортивной школы у губернатора Свердловской области на прямой линии, сообщили в мэрии.

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В открытии приняли участие Денис Паслер, мэр Алексей Орлов, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, а также заместитель Министра физкультуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, президент Федерации баскетбола региона Виктор Ганиенко и директор Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» Павел Родин. «Здесь будет много ребят, эмоций, побед, дружбы, отношений, но самое главное — будет готовиться будущее поколение "Уралмаша". Это очередная изюминка Екатеринбурга. Приходите, отдыхайте, дружите и демонстрируйте высший класс в баскетболе»,— сказал глава региона.

Число площадок для баскетбола после реконструкции выросло в два раза — с четырех до восьми. Общая площадь игрового пространства увеличилась и составила около 2 тыс. кв. м: там также сделали износостойкое акриловое покрытие. Для болельщиков установлены шесть трибун, а вдоль площадок — ограждение и освещение. На месте аварийного скейт-парка создали площадку для мини-футбола с искусственной травой, сеткой-уловителем, фонарями и антивандальным ограждением. На площадках будут заниматься ученики спортшколы №3 имени А.Д. Мышкина, посетители парка, проводиться соревнования.

Прямая линия с Денисом Паслером, на которой прозвучала просьба, прошла в декабре 2025 года. Глава региона поручил мэру исполнить ее. Господин Орлов обсудил варианты с мальчиком и его мамой. К ремонту приступили в мае.

Ирина Пичурина