В США назначили дату судебного процесса по делу о терактах 11 сентября

Датой начала судебного процесса по делу о терактах 11 сентября в США назначено 5 июня 2028 года. Постановление опубликовано на сайте Военных комиссий США.

Как отметил в документе военный судья, подполковник ВВС Майкл Шрама, дата предварительная и зависит от соблюдения сторонами сроков. Военные прокуроры настаивали на начале процесса в январе 2027 года, но подполковник Шрама посчитал такие сроки нереалистичными.

Главными фигурантами дела выступают предполагаемый организатор терактов Халид Шейх Мохаммед и трое его соучастников. С 2002 по 2006 год их и еще одного фигуранта удерживали и пытали в секретных тюрьмах ЦРУ, после чего перевели на базу Гуантанамо. Защита обвиняемых годами добивается исключения из дела основных признательных показаний, доказывая, что они были получены после пыток.

Дело пятого фигуранта, Рамзи бен аль-Шибха, выделено в отдельное производство. Судебная экспертиза признала его невменяемым для участия в процессе.

Процесс также затянулся из-за сорвавшихся сделок со следствием: в 2024 году обвиняемые согласились признать вину в обмен на отмену смертной казни, однако соглашение было аннулировано.

11 сентября 2001 года боевики «Аль-Каиды» (организация признана террористической в России и запрещена) угнали четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, что привело к их разрушению. Третий самолет врезался в западное крыло Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет разбился в районе города Питтсбург в штате Пенсильвания.