Шесть человек пострадали при ДТП с автобусом и грузовиком в Улан-Удэ

Автобус столкнулся с грузовиком в Октябрьском районе Улан-Удэ, сообщает управление МЧС по Бурятии. Пострадали шесть человек — пять пассажиров и водитель автобуса. Их госпитализировали.

По данным ведомства, столкновение автобуса Volgabus с грузовым автомобилем Volvo произошло на пересечении улиц Таежная и Лебедева. При аварии водитель автобуса оказался заблокирован в салоне.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Улан-Удэ, авария произошла на сложном повороте. Видимость была ограничена.

Региональное управление СКР начало доследственную проверку по факту оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Расследование контролирует региональная прокуратура.