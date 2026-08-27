Трамп обнулил пошлины на импорт говядины вопреки протестам республиканцев

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о временном увеличении объема беспошлинного импорта говяжьей обрези — бескостных кусков мяса, которые получают при разделке говяжьих туш. Информация опубликована на сайте Белого дома. Решение вызвало протест со стороны республиканцев и фермеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Документ обнуляет пошлины на 300 тыс. тонн импортируемого мяса, используемого для производства фарша. Мера направлена на сдерживание цен на говядину, которые, как отмечается в распоряжении, «необоснованно выросли» для американских потребителей. Как заявлял ранее господин Трамп, страны-поставщики будут продавать мясо в США на 25% ниже текущих рыночных цен.

Рост стоимости мяса в США вызван засухой и лесными пожарами, сократившими поголовье скота в стране до 75-летнего минимума, отмечает Reuters.

Решение господина Трампа вызвало резкий протест со стороны аграриев. Американская федерация фермерских бюро направила президенту письмо, предупредив, что ослабление пошлин «подорвет положение американских владельцев ранчо».

Против высказались и республиканцы. «Американцы хотят видеть на своих столах говядину из США, а не иностранный импорт... Наши скотоводы не просят об особых привилегиях. Им просто нужен честный рынок»,— заявил ранее сенатор Джон Баррассо от штата Вайоминг (цитата по The New York Times).

Как отмечает Politico, Белый дом подготовил аналогичный указ для подписания господином Трампом еще в мае, но отложил, а затем и вовсе заморозил эти планы, поскольку в его ближайшем окружении возникли разногласия относительно масштабов новых импортных поставок.