Россельхознадзор ограничил ввоз овец и коз из Сербии и Северной Македонии из-за оспы

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию овец и коз из Сербии и Северной Македонии из-за риска распространения оспы среди животных. Документы опубликованы на сайте ведомства.

С 25 августа под временный запрет попал импорт восприимчивых к оспе животных, а также продукции из мяса овец и коз, молока и молочных продуктов, кормов животного происхождения и сырья, полученного от убоя этих животных.

Кроме того, ограничения распространяются на б/у оборудование для содержания животных, убоя и переработки, а также на готовую продукцию в заводской упаковке, ввозимую физическими лицами в ручной клади и багаже.

Ведомство также ограничило транзит живых овец, коз и других восприимчивых животных с территории Сербии и Северной Македонии через территорию России.