Мужчина и несовершеннолетняя девушка пострадали при атаках БПЛА под Белгородом

Беспилотники атаковали поселок Октябрьский и село Бессоновка, которые находятся в Белгородском округе. Пострадали мужчина и 17-летняя девушка. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Девушку госпитализировали с непроникающими осколочными ранениями рук и грудной клетки. Мужчине диагностировали акубаротравму.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа попал в кровлю многоквартирного дома, произошел пожар. При взрыве еще двух других БПЛА сгорел частный дом. В самом Шебекино при ударе БПЛА по предприятию загорелся грузовик и было повреждено здание.

В Красной Яруге было атаковано административное здание. В Грайворонском округе повреждены несколько частных домов. В поселке Пролетарский Ракитянского округа при взрыве беспилотника побились стекла в одном из коммерческих объектов.