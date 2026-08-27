WP: текущая эпидемия Эболы может стать крупнейшей в истории

Эпидемия лихорадки Эбола в ДР Конго может стать крупнейшей в истории. Об этом сообщает The Washington Post (WP). С 15 мая вирусом заразились 5,6 тыс. человек, из которых 2,7 тыс. погибли.

Как отмечает издание, текущая вспышка уже превзошла эпидемию 2018–2022 годов, во время которой погибли 2,2 тыс. человек. Кроме того, заболевание уже распространяется быстрее, чем в Западной Африке в 2014 году, — тогда эпидемия унесла более 11 тыс. жизней.

По словам врачей, работающих в провинциях-эпицентрах — Итури и Северное Киву, — официальные данные, скорее всего, отражают только часть реального масштаба эпидемии, так как вирус распространяется очень быстро.

Врач из Конго Какуле в разговоре с WP добавил, что из-за сильной дезинформации многие люди при подозрении на Эболу предпочитают не обращаться к медикам. По этой причине реальное число жертв может быть выше официальной статистики.

Однако несмотря на эпидемию, в городах «жизнь продолжается так, будто ничего не происходит», отмечают медики. «Везде огромные толпы людей. Пышные свадьбы, шумные вечеринки. Церкви забиты до отказа»,— сказала Алис Риб, руководитель направления по борьбе с Эболой в Конго из гуманитарной группы Международный комитет спасения (IRC).

Официально власти объявили об эпидемии в мае. Вспышка вызвана вирусом Бундибугио, против которого нет вакцины или одобренного лечения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространение болезни могло начаться еще в феврале.

«Мы должны быть откровенны: эпидемия далека от контроля. Она получила огромную фору, и мы все еще находимся в роли догоняющих»,— сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.