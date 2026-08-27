Респектабельность Старо-Невского сохранят в банке

ВТБ арендует помещение площадью 530 кв. м на месте магазина «Дом фарфора» на Невском пр., 113. Ремонт в помещении под нового арендатора заметили в редакции «Ъ Северо-Запад». В пресс-службе банка подтвердили планы разместить на Старо-Невском один из офисов в Центральном районе до конца текущего года. Эксперты констатируют рост вакантности в этой части Невского проспекта до 15% за полугодие, но отмечают, что увеличение объема свободных площадей связано не со снижением статусности локации, а скорее с общим положением дел в фэшн-ритейле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник рынка коммерческой недвижимости в Петербурге подтвердил, что бывшее помещение «Дома фарформа» займет ВТБ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Участник рынка коммерческой недвижимости в Петербурге подтвердил, что бывшее помещение «Дома фарформа» займет ВТБ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В последнее время частая смена арендаторов на Старо-Невском становится привычным явлением. В частности, на Невском пр., 113, арендатор меняется уже в третий раз. Изначально площади занимал бутик Dior, но с уходом люксовых иностранных брендов из России после 2022 года на этом месте меньше двух лет уже работал магазин московского ритейлера «Дом фарфора». В этом же здании вместо Bvlgary открывался салон подарков и декора Anette, а вместо бутика Rolex – салон женского белья Le Journal Intime. Последние два арендатора тоже не задержались в здании надолго.

Участник рынка коммерческой недвижимости в Петербурге подтвердил, что бывшее помещение «Дома фарформа» займет ВТБ. В пресс-службе банка уточнили, что ВТБ планирует переезд одного из офисов банка в Центральном районе в здание по адресу Невский пр., 113. Открытие запланировано до конца текущего года. «Решение принято в рамках программы развития сети, которая предусматривает открытие новых офисов и релокацию действующих исходя из клиентского трафика, транспортной доступности и коммерческого потенциала», – говорится в ответе пресс-службы на запрос редакции.

По данным NF GROUP, в январе-июне 2026 года арендные ставки на Старо-Невском проспекте не изменились по сравнению с декабрем 2025 года и составили 3–7,5 тыс. руб. за кв. м в месяц, включая НДС. При этом вакантность выросла за полугодие на 6–8 п. п. и достигла 15%. «Рост свободных площадей связан с закрытием малоэффективных офлайн-точек на фоне снижения оборотов, а также с переездами арендаторов в менее дорогие локации», – объясняет Анна Лапченко, директор департамента торговой недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге.

Долго время часть Невского проспекта от площади Восстания до Александро-Невской лавры считалась одной из основных бутиковых улиц и дизайнерским кластером Санкт-Петербурга. Среди люксовых операторов, присутствовавших в этой локации до 2022 года были Louis Vuitton, Dior, Bvlgari, Fendi, Breitling и Omega. В 2023 году перечисленные бренды начали закрывать свои магазины на Старо-Невском. Однако говорить об его окончательной потере статуса дизайнерской локации преждевременно, думает госпожа Лапчено, хотя в первом полугодии 2026 года ряд брендов, вышедших сюда после ухода международных ретейлеров, освободили площадки: «Дом Фарфора», Anette, CoCo. Некоторые бренды переехали в помещения меньшей площади, как например Elisabetta и Unique Fabric.

Это соответствует общей тенденции в фэшн-сегменте: за полугодие на центральных торговых улицах Петербурга закрылся 31 магазин и бутик, тогда как открылось 20, а число новых фэшн-открытий последние два года снижается на 20–30% относительно аналогичных периодов предыдущих лет. «Поэтому корректнее говорить, что значительная часть брендов, занявших освободившиеся после 2022 года помещения, не смогла закрепиться в этой локации, а не о том, что российские люксовые марки в целом не смогли заменить иностранных операторов», – подчеркивает эксперт NF GROUP.

Александра Тен