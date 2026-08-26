Число пострадавших при атаке на ДНР увеличилось до 11

До 11 человек выросло количество раненых в результате атаки ВСУ на Донецкую народную республику (ДНР). Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram.

По словам господина Пушилина, ВСУ атаковали торгово-развлекательный центр «Донецк-Сити» крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG. ТРЦ находится в Киевском районе города. В результате атаки пострадали восемь человек, среди них подросток и ребенок.

В Петровском районе Донецка и Калининском районе Горловки при детонации взрывоопасных предметов пострадали двое мужчин. Они получили ранения средней степени тяжести. В городе Селидово пенсионер получил ранения средней степени тяжести при атаке ударным БПЛА ВФУ.

Всего повреждены восемь жилых домов, одиннадцать объектов гражданской инфраструктуры и легковые автомобили в Донецке, Докучаевске, Енакиево, Волновахском, Мангушском и Тельмановском муниципальных округах.