Стоимость привлечения клиента на рынке рекламы может вырасти к концу года на 25%

Стоимость привлечения клиента на российском рекламном рынке начала расти быстрее инфляции. У сайтов все сильнее снижается показатель кликабельности, так как с развитием маркетплейсов и ИИ-выдачи доля классического поиска уменьшается.

“Ъ” ознакомился с данными Media Instinct Group о динамике стоимости привлечения клиента (CPA) за 2022–2026 годы. Из них следует, что показатель с 2022 по 2025 год прибавил 144%, тогда как инфляция инвентаря в отрасли за указанный период увеличилась всего на 24%. По итогам 2026 года CPA может вырасти еще на 20–25% против замедления роста до 13% в 2025 году.

В компании такой рост связывают с изменением поискового поведения пользователей: часть запросов уходит из классического поиска в маркетплейсы и ИИ-сервисы. По оценке компании, доля классического веб-поиска снизилась с 98% в 2015 году до 65% в 2025-м, а в 2026 году может сократиться до 57%. Там ожидают, что дальнейший рост ИИ-поиска будет усиливать давление на стоимость привлечения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подняли клик».