«Газпром Арена» предупредила об активизации мошенников из-за концерта Канье Уэста
«Газпром Арена» заявила об участившихся случаях мошенничества накануне концерта американского рэпера Канье Уэста (Йе). Представители площадки заявили, что любые обновления по шоу могут появляться только на официальных ресурсах организатора Say Agency.
Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ
«Информация относительно изменений в концертной программе «Газпром Арены» будет появляться на сайте «Газпром Арены». Любые сведения, публикуемые на иных ресурсах, не подтвержденные указанными каналами коммуникации, следует расценивать как недостоверные»,— сообщила пресс-служба арены.
Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге на 10 и 11 октября. Однако вскоре после анонса площадка заявила, что не заключала договор аренды и проведение шоу на стадионе невозможно. Организаторы, в свою очередь, сообщили о продолжении переговоров с площадкой. Гендиректор агентства Анна Субчева говорила, что договор планировали подписать до 27 августа. На официальном сайте тура рэпера все еще размещен анонс концертов в России и продолжается продажа билетов.
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Музыкальный продюсер Джозеф Карре, с чьим лейблом ML1 Records сотрудничает Канье Уэст, подтвердил его выступление в России, опубликовав анонс шоу на «Газпром Арене» 10 и 11 октября 2026 года. При этом гендиректор Say Agency Анна Субчева 25 августа 2026 года заявила, что вероятность отмены концертов Канье Уэста в России исключена, поскольку контракт с музыкантом подписан на два шоу и ему уже заплатили аванс.
Say Agency сообщило 26 августа 2026 года, что продолжает поддерживать контакт с Канье Уэстом и делает всё возможное для проведения двух шоу. Анна Субчева уточнила, что анонс и старт продаж билетов были синхронизированы с площадкой, а договор, который должен быть подписан до 27 августа 2026 года, был отправлен стадиону после подписания агентством.