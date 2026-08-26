«Газпром Арена» предупредила об активизации мошенников из-за концерта Канье Уэста

«Газпром Арена» заявила об участившихся случаях мошенничества накануне концерта американского рэпера Канье Уэста (Йе). Представители площадки заявили, что любые обновления по шоу могут появляться только на официальных ресурсах организатора Say Agency.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

«Информация относительно изменений в концертной программе «Газпром Арены» будет появляться на сайте «Газпром Арены». Любые сведения, публикуемые на иных ресурсах, не подтвержденные указанными каналами коммуникации, следует расценивать как недостоверные»,— сообщила пресс-служба арены.

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге на 10 и 11 октября. Однако вскоре после анонса площадка заявила, что не заключала договор аренды и проведение шоу на стадионе невозможно. Организаторы, в свою очередь, сообщили о продолжении переговоров с площадкой. Гендиректор агентства Анна Субчева говорила, что договор планировали подписать до 27 августа. На официальном сайте тура рэпера все еще размещен анонс концертов в России и продолжается продажа билетов.