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«Газпром Арена» предупредила об активизации мошенников из-за концерта Канье Уэста

«Газпром Арена» заявила об участившихся случаях мошенничества накануне концерта американского рэпера Канье Уэста (Йе). Представители площадки заявили, что любые обновления по шоу могут появляться только на официальных ресурсах организатора Say Agency.

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

«Информация относительно изменений в концертной программе «Газпром Арены» будет появляться на сайте «Газпром Арены». Любые сведения, публикуемые на иных ресурсах, не подтвержденные указанными каналами коммуникации, следует расценивать как недостоверные»,— сообщила пресс-служба арены.

Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге на 10 и 11 октября. Однако вскоре после анонса площадка заявила, что не заключала договор аренды и проведение шоу на стадионе невозможно. Организаторы, в свою очередь, сообщили о продолжении переговоров с площадкой. Гендиректор агентства Анна Субчева говорила, что договор планировали подписать до 27 августа. На официальном сайте тура рэпера все еще размещен анонс концертов в России и продолжается продажа билетов.

Фотогалерея

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Рэпер и продюсер Канье Омари Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, после развода родителей в три года переехал с матерью в Чикаго. Его отец Рэй Уэст был фотокорреспондентом и состоял в леворадикальной партии «Черные пантеры». Мать рэп-звезды Донда Уэст была преподавателем английского языка, а впоследствии стала менеджером сына&lt;br> На фото: Канье Уэст с актрисой и певицей Розарио Доусон

Рэпер и продюсер Канье Омари Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, после развода родителей в три года переехал с матерью в Чикаго. Его отец Рэй Уэст был фотокорреспондентом и состоял в леворадикальной партии «Черные пантеры». Мать рэп-звезды Донда Уэст была преподавателем английского языка, а впоследствии стала менеджером сына
На фото: Канье Уэст с актрисой и певицей Розарио Доусон

Фото: Getty Images

Первое стихотворение Уэст написал в пять лет, в третьем классе уже читал рэп, а в седьмом начал сочинять музыку на продажу другим музыкантам. Первый трек записал в 13 лет. В 1997 году получил стипендию Американской академии искусств в Чикаго, но вскоре перешел в Чикагский университет, чтобы изучать английский язык. В 20 лет бросил учебу, чтобы заниматься музыкой

Первое стихотворение Уэст написал в пять лет, в третьем классе уже читал рэп, а в седьмом начал сочинять музыку на продажу другим музыкантам. Первый трек записал в 13 лет. В 1997 году получил стипендию Американской академии искусств в Чикаго, но вскоре перешел в Чикагский университет, чтобы изучать английский язык. В 20 лет бросил учебу, чтобы заниматься музыкой

Фото: Александр Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

С середины 1990-х Канье Уэст выступал продюсером и битмейкером для целого ряда исполнителей, начиная с локальных чикагских рэперов и заканчивая Jay-Z, Бейонсе, Алишой Киз, Талибом Квели и другими известными рэп и R&#39;n&#39;B исполнителями. В одном из интервью Jay-Z назвал Уэста «гением», а альбом «The Blueprint» (2001), над которым они вместе работали, стал дважды мультиплатиновым и за выдающуюся ценность вошел в реестр Библиотеки Конгресса США

С середины 1990-х Канье Уэст выступал продюсером и битмейкером для целого ряда исполнителей, начиная с локальных чикагских рэперов и заканчивая Jay-Z, Бейонсе, Алишой Киз, Талибом Квели и другими известными рэп и R'n'B исполнителями. В одном из интервью Jay-Z назвал Уэста «гением», а альбом «The Blueprint» (2001), над которым они вместе работали, стал дважды мультиплатиновым и за выдающуюся ценность вошел в реестр Библиотеки Конгресса США

Фото: Dan Steinberg / AP

Свой дебютный альбом «The College Dropout» Канье Уэст выпустил в 2004 году. Релизу предшествовала автокатастрофа, в которой Уэст серьезно повредил себе челюсть. Альбом получил две премии «Грэмми» и добрался до второй строчки топа Billboard. Его продажи в США составили 3,3 млн копий. Продажи второго альбома рэпера «Late Registration» (2005), достигшего уже первого места в чартах, также превысили 3 млн копий. Впоследствии все альбомы Канье Уэста поднимались до первой строчки американских чартов

Свой дебютный альбом «The College Dropout» Канье Уэст выпустил в 2004 году. Релизу предшествовала автокатастрофа, в которой Уэст серьезно повредил себе челюсть. Альбом получил две премии «Грэмми» и добрался до второй строчки топа Billboard. Его продажи в США составили 3,3 млн копий. Продажи второго альбома рэпера «Late Registration» (2005), достигшего уже первого места в чартах, также превысили 3 млн копий. Впоследствии все альбомы Канье Уэста поднимались до первой строчки американских чартов

Фото: Reuters

В 2014 году Канье Уэст женился на телезвезде Ким Кардашьян (на фото). У пары четверо детей. Вместе с женой в 2017 году он запустил линию одежды для детей Kids Supply. Кроме того, на счету рэпера совместная коллекция с Adidas — Adidas Yeezy и собственная коллекция Yeezy, которую рэпер презентовал на Нью-Йоркской неделе моды, а также ряд других фэшн-проектов

В 2014 году Канье Уэст женился на телезвезде Ким Кардашьян (на фото). У пары четверо детей. Вместе с женой в 2017 году он запустил линию одежды для детей Kids Supply. Кроме того, на счету рэпера совместная коллекция с Adidas — Adidas Yeezy и собственная коллекция Yeezy, которую рэпер презентовал на Нью-Йоркской неделе моды, а также ряд других фэшн-проектов

Фото: AP

Всего на счету рэпера девять студийных альбомов. По всему миру продано более 20 млн копий его дисков. C 2005 по 2013 год артист получил 21 статуэтку «Грэмми»

Всего на счету рэпера девять студийных альбомов. По всему миру продано более 20 млн копий его дисков. C 2005 по 2013 год артист получил 21 статуэтку «Грэмми»

Фото: Ramon Espinosa / AP

В апреле 2020 года журнал Forbes оценивал состояние рэпера в $1,3 млрд. Помимо модных брендов, в активах Канье Уэста также основанный им лейбл GOOD Music, креативное агентство DONDA (названное в честь его матери, умершей в 2007 году), стриминговый сервис Tidal

В апреле 2020 года журнал Forbes оценивал состояние рэпера в $1,3 млрд. Помимо модных брендов, в активах Канье Уэста также основанный им лейбл GOOD Music, креативное агентство DONDA (названное в честь его матери, умершей в 2007 году), стриминговый сервис Tidal

Фото: John Smock / AP

В 2003 году Канье Уэст совместно со своей матерью основал в Чикаго благотворительный фонд «Kanye West Foundation», основной целью которого стало уменьшение неграмотности среди молодежи. Музыкант неоднократно участвовал в различных благотворительных концертах, а в июне 2020 года пожертвовал $2 млн семье убитого Джорджа Флойда и другим жертвам полицейской жестокости

В 2003 году Канье Уэст совместно со своей матерью основал в Чикаго благотворительный фонд «Kanye West Foundation», основной целью которого стало уменьшение неграмотности среди молодежи. Музыкант неоднократно участвовал в различных благотворительных концертах, а в июне 2020 года пожертвовал $2 млн семье убитого Джорджа Флойда и другим жертвам полицейской жестокости

Фото: AP

Комментируя пандемию коронавируса, музыкант предупреждал о «вреде вакцин»: «Когда они рассказывают, что избавление от COVID-19 возможно с помощью вакцины, я резко настораживаюсь. Это же печать зверя. Они хотят поместить в нас чипы, сделать все, чтобы мы не пересекли врата рая. Мне жаль, когда я говорю &quot;они&quot; — люди с дьяволом внутри. Самое печальное, что мы не попадаем в рай, некоторые точно не попадут»&lt;br> На фото: работники обувного магазина в Пенсильвании раскладывают новую партию кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом

Комментируя пандемию коронавируса, музыкант предупреждал о «вреде вакцин»: «Когда они рассказывают, что избавление от COVID-19 возможно с помощью вакцины, я резко настораживаюсь. Это же печать зверя. Они хотят поместить в нас чипы, сделать все, чтобы мы не пересекли врата рая. Мне жаль, когда я говорю "они" — люди с дьяволом внутри. Самое печальное, что мы не попадаем в рай, некоторые точно не попадут»
На фото: работники обувного магазина в Пенсильвании раскладывают новую партию кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом

Фото: Reuters

Канье Уэст известен также своей критикой властей по расовому вопросу. Так, в 2005 году на благотворительном концерте памяти жертв урагана «Катрина» он выступил с речью, в которой обвинял президента Джорджа Буша-младшего в ущемлении прав темнокожих. Буш назвал данный эпизод «отвратительным». Критиковал музыкант и нынешнего кандидата от демократов Джо Байдена: «Этот человек сказал: &quot;Если за меня не голосуешь, значит, ты не чернокожий&quot;. Что ж нам теперь делать вид, что мы этого не слышали? Что этот человек этих слов не произносил? Произносил!»

Канье Уэст известен также своей критикой властей по расовому вопросу. Так, в 2005 году на благотворительном концерте памяти жертв урагана «Катрина» он выступил с речью, в которой обвинял президента Джорджа Буша-младшего в ущемлении прав темнокожих. Буш назвал данный эпизод «отвратительным». Критиковал музыкант и нынешнего кандидата от демократов Джо Байдена: «Этот человек сказал: "Если за меня не голосуешь, значит, ты не чернокожий". Что ж нам теперь делать вид, что мы этого не слышали? Что этот человек этих слов не произносил? Произносил!»

Фото: Reuters

«Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп»&lt;br> Канье Уэст неоднократно выступал в поддержку Дональда Трампа (на фото слева). В своих твитах он называл президента «братом» и заявлял, что у них у обоих наличествует некая «драконья сила». По словам рэпера, кепка с надписью «Вернем Америке былое величие» дает ему «почувствовать себя суперменом». Однако перед выдвижением в президенты Канье Уэст сказал, что больше не поддерживает Трампа и «снимает красную кепку»

«Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп»
Канье Уэст неоднократно выступал в поддержку Дональда Трампа (на фото слева). В своих твитах он называл президента «братом» и заявлял, что у них у обоих наличествует некая «драконья сила». По словам рэпера, кепка с надписью «Вернем Америке былое величие» дает ему «почувствовать себя суперменом». Однако перед выдвижением в президенты Канье Уэст сказал, что больше не поддерживает Трампа и «снимает красную кепку»

Фото: Evan Vucci / AP

В последние годы в своем творчестве Канье Уэст затрагивает религиозную тематику. В 2019 году он выпустил альбом «Jesus Is King» («Христос — царь»), посвященный христианской идее спасения. После выдвижения в президенты Уэст рассказал, что его кандидатом на пост вице-президента будет священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Сейчас, по его словам, у него есть только два советника — жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск

В последние годы в своем творчестве Канье Уэст затрагивает религиозную тематику. В 2019 году он выпустил альбом «Jesus Is King» («Христос — царь»), посвященный христианской идее спасения. После выдвижения в президенты Уэст рассказал, что его кандидатом на пост вице-президента будет священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Сейчас, по его словам, у него есть только два советника — жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск

Фото: Reuters

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Рэпер и продюсер Канье Омари Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, после развода родителей в три года переехал с матерью в Чикаго. Его отец Рэй Уэст был фотокорреспондентом и состоял в леворадикальной партии «Черные пантеры». Мать рэп-звезды Донда Уэст была преподавателем английского языка, а впоследствии стала менеджером сына
На фото: Канье Уэст с актрисой и певицей Розарио Доусон

Фото: Getty Images

Первое стихотворение Уэст написал в пять лет, в третьем классе уже читал рэп, а в седьмом начал сочинять музыку на продажу другим музыкантам. Первый трек записал в 13 лет. В 1997 году получил стипендию Американской академии искусств в Чикаго, но вскоре перешел в Чикагский университет, чтобы изучать английский язык. В 20 лет бросил учебу, чтобы заниматься музыкой

Фото: Коммерсантъ / Александр Жданов  /  купить фото

С середины 1990-х Канье Уэст выступал продюсером и битмейкером для целого ряда исполнителей, начиная с локальных чикагских рэперов и заканчивая Jay-Z, Бейонсе, Алишой Киз, Талибом Квели и другими известными рэп и R'n'B исполнителями. В одном из интервью Jay-Z назвал Уэста «гением», а альбом «The Blueprint» (2001), над которым они вместе работали, стал дважды мультиплатиновым и за выдающуюся ценность вошел в реестр Библиотеки Конгресса США

Фото: AP / Dan Steinberg

Свой дебютный альбом «The College Dropout» Канье Уэст выпустил в 2004 году. Релизу предшествовала автокатастрофа, в которой Уэст серьезно повредил себе челюсть. Альбом получил две премии «Грэмми» и добрался до второй строчки топа Billboard. Его продажи в США составили 3,3 млн копий. Продажи второго альбома рэпера «Late Registration» (2005), достигшего уже первого места в чартах, также превысили 3 млн копий. Впоследствии все альбомы Канье Уэста поднимались до первой строчки американских чартов

Фото: Reuters

В 2014 году Канье Уэст женился на телезвезде Ким Кардашьян (на фото). У пары четверо детей. Вместе с женой в 2017 году он запустил линию одежды для детей Kids Supply. Кроме того, на счету рэпера совместная коллекция с Adidas — Adidas Yeezy и собственная коллекция Yeezy, которую рэпер презентовал на Нью-Йоркской неделе моды, а также ряд других фэшн-проектов

Фото: AP

Всего на счету рэпера девять студийных альбомов. По всему миру продано более 20 млн копий его дисков. C 2005 по 2013 год артист получил 21 статуэтку «Грэмми»

Фото: AP / Ramon Espinosa

В апреле 2020 года журнал Forbes оценивал состояние рэпера в $1,3 млрд. Помимо модных брендов, в активах Канье Уэста также основанный им лейбл GOOD Music, креативное агентство DONDA (названное в честь его матери, умершей в 2007 году), стриминговый сервис Tidal

Фото: AP / John Smock

В 2003 году Канье Уэст совместно со своей матерью основал в Чикаго благотворительный фонд «Kanye West Foundation», основной целью которого стало уменьшение неграмотности среди молодежи. Музыкант неоднократно участвовал в различных благотворительных концертах, а в июне 2020 года пожертвовал $2 млн семье убитого Джорджа Флойда и другим жертвам полицейской жестокости

Фото: AP

Комментируя пандемию коронавируса, музыкант предупреждал о «вреде вакцин»: «Когда они рассказывают, что избавление от COVID-19 возможно с помощью вакцины, я резко настораживаюсь. Это же печать зверя. Они хотят поместить в нас чипы, сделать все, чтобы мы не пересекли врата рая. Мне жаль, когда я говорю "они" — люди с дьяволом внутри. Самое печальное, что мы не попадаем в рай, некоторые точно не попадут»
На фото: работники обувного магазина в Пенсильвании раскладывают новую партию кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом

Фото: Reuters

Канье Уэст известен также своей критикой властей по расовому вопросу. Так, в 2005 году на благотворительном концерте памяти жертв урагана «Катрина» он выступил с речью, в которой обвинял президента Джорджа Буша-младшего в ущемлении прав темнокожих. Буш назвал данный эпизод «отвратительным». Критиковал музыкант и нынешнего кандидата от демократов Джо Байдена: «Этот человек сказал: "Если за меня не голосуешь, значит, ты не чернокожий". Что ж нам теперь делать вид, что мы этого не слышали? Что этот человек этих слов не произносил? Произносил!»

Фото: Reuters

«Я бы баллотировался как республиканец, если бы не Трамп»
Канье Уэст неоднократно выступал в поддержку Дональда Трампа (на фото слева). В своих твитах он называл президента «братом» и заявлял, что у них у обоих наличествует некая «драконья сила». По словам рэпера, кепка с надписью «Вернем Америке былое величие» дает ему «почувствовать себя суперменом». Однако перед выдвижением в президенты Канье Уэст сказал, что больше не поддерживает Трампа и «снимает красную кепку»

Фото: AP / Evan Vucci

В последние годы в своем творчестве Канье Уэст затрагивает религиозную тематику. В 2019 году он выпустил альбом «Jesus Is King» («Христос — царь»), посвященный христианской идее спасения. После выдвижения в президенты Уэст рассказал, что его кандидатом на пост вице-президента будет священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Сейчас, по его словам, у него есть только два советника — жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск

Фото: Reuters

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Музыкальный продюсер Джозеф Карре, с чьим лейблом ML1 Records сотрудничает Канье Уэст, подтвердил его выступление в России, опубликовав анонс шоу на «Газпром Арене» 10 и 11 октября 2026 года. При этом гендиректор Say Agency Анна Субчева 25 августа 2026 года заявила, что вероятность отмены концертов Канье Уэста в России исключена, поскольку контракт с музыкантом подписан на два шоу и ему уже заплатили аванс.

Say Agency сообщило 26 августа 2026 года, что продолжает поддерживать контакт с Канье Уэстом и делает всё возможное для проведения двух шоу. Анна Субчева уточнила, что анонс и старт продаж билетов были синхронизированы с площадкой, а договор, который должен быть подписан до 27 августа 2026 года, был отправлен стадиону после подписания агентством.

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