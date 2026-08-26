Цена акций ВТБ на Мосбирже обновила исторический минимум

Цена акций ВТБ (MOEX (MOEX: MOEX): VTBR) на Мосбирже упала ниже номинала и составила 49,86 руб. по состоянию на 21:13 мск 26 августа. Это на 2,8% ниже показателей закрытия предыдущего торгового дня. Это новый исторический минимум по бумагам банка. Предыдущий был зафиксирован 18 июля — 50,8 руб.

На закрытие торгов 25 августа цена акций компании составила 51,43 руб., объем сделок за день достиг 4,74 млрд руб. (почти 92,5 шт.).

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков, падение ценных бумаг ВТБ связано с общей негативной динамикой российского фондового рынка и с корпоративными историями банка. Наблюдательный совет компании в конце июня рекомендовал направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, а также утвердить допэмиссию в размере до 6 млрд 292 млн 651 тыс. 866 акций, что составляет около 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ.