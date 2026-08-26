Цена акций ВТБ на Мосбирже обновила исторический минимум
Цена акций ВТБ (MOEX (MOEX: MOEX): VTBR) на Мосбирже упала ниже номинала и составила 49,86 руб. по состоянию на 21:13 мск 26 августа. Это на 2,8% ниже показателей закрытия предыдущего торгового дня. Это новый исторический минимум по бумагам банка. Предыдущий был зафиксирован 18 июля — 50,8 руб.
На закрытие торгов 25 августа цена акций компании составила 51,43 руб., объем сделок за день достиг 4,74 млрд руб. (почти 92,5 шт.).
Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков, падение ценных бумаг ВТБ связано с общей негативной динамикой российского фондового рынка и с корпоративными историями банка. Наблюдательный совет компании в конце июня рекомендовал направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, а также утвердить допэмиссию в размере до 6 млрд 292 млн 651 тыс. 866 акций, что составляет около 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ.
Падение акций ВТБ до исторического минимума 26 августа 2026 года является частью общей тенденции снижения котировок банка. Например, 16 июля 2026 года акции ВТБ уже падали на 6%, достигнув 57,8 руб. за акцию, что также было новым историческим минимумом, а 7 июля 2026 года они обновляли исторический минимум, опускаясь до 60,3 руб.
Основной причиной снижения котировок 16 июля 2026 года назывались итоги заседания наблюдательного совета ВТБ, который в конце мая рекомендовал направить на дивиденды только 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год и утвердить допэмиссию в размере до 6,2 млрд акций, что составляет примерно 49% от общего количества обыкновенных акций. Это решение привело к первой волне распродаж акций ВТБ.
Дополнительным фактором, влияющим на снижение котировок акций ВТБ, была объявленная допэмиссия, которая могла привести к размытию долей существующих акционеров в 1,3 раза, что, в свою очередь, снижает будущие дивиденды. Также негативное влияние оказывало ожидание дивидендной отсечки 20 июля 2026 года, так как котировки акций обычно снижаются на величину, близкую к размеру выплат.